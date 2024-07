Na última sexta-feira, dia 26, o Sindicato dos Engenheiros de Volta Redonda (Senge-VR) firmou convênio com a Mútua (Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea) que prevê benefícios aos associados do sindicato.

A assinatura do termo aconteceu na sede do Sebrae, em Volta Redonda, e contou com a participação do presidente da Mútua, Francisco Almeida, da diretora administrativa da Caixa Regional do Rio de Janeiro, Ana Paula Sant’anna Masiero, do presidente do Senge, Fernando Jogaib.

“Este acordo visa proporcionar uma série de benefícios significativos para os associados do Senge, fortalecendo a rede de apoio e vantagens para a categoria. A parceria inclui uma diversidade de serviços, que vão desde previdência complementar até acesso a normas técnicas e capacitações profissionais”, explicou Fernando Jogaib.

Os associados terão acesso ao TecnoPrev, um plano de previdência complementar que pode ser contratado através do preenchimento de uma proposta de adesão eletrônica. Segundo o convênio, o plano oferece a possibilidade opcional de contratar coberturas adicionais para riscos de morte e invalidez, proporcionando maior segurança e tranquilidade financeira para os engenheiros e suas famílias.

Além disso, por meio de parcerias específicas e uma plataforma de contratação eletrônica, os associados poderão preencher uma proposta de adesão e ter acesso a diversos planos de saúde. Esta iniciativa busca garantir que os engenheiros possam contar com uma assistência médica de qualidade a preços competitivos.

Para Fernando Jogaib, o convênio traz muitas oportunidades para os associados e que vem ao encontro do trabalho da entidade para garantir benefícios aos associados. “O Clube Mútua de Vantagens, por exemplo, permitirá aos associados acesso a uma vasta gama de produtos e serviços com condições diferenciadas. Além de terem a disposição a Plataforma Conecta Mútua, que oferecerá cursos, capacitações, serviços de mentoria de carreira, ofertas de vagas de emprego, mão de obra e serviços profissionais, além de publicações de trabalhos técnicos e científicos”.

Os associados também terão direto de acessar, para consulta ou aquisição, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Foto: Denise Castro