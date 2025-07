Acidente ocorrido pela manhã na Dutra ainda causa mais de 20 km de congestionamento quase 10 horas depois

O tombamento de uma carreta que transportava madeirite na manhã desta segunda-feira (dia 7) ainda causa reflexos no trânsito da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o congestionamento já ultrapassa 20 km no sentido Rio de Janeiro, quase 10 horas após o acidente.

A ocorrência foi registrada no km 269, por volta das 8h, e deixou a pista totalmente interditada no sentido Rio e parcialmente bloqueada no sentido São Paulo, já que parte da carga caiu na via. Felizmente, ninguém se feriu.

Com o avanço do horário de pico no fim da tarde, o fluxo de veículos aumentou consideravelmente. A situação é agravada pela circulação intensa de veículos pesados no trecho.

A PRF estima que o tráfego só deve se normalizar após as 20h.

Foto: Divulgação/PRF