Clínica dos Olhos Prefeito Marino Clinger é inaugurada na Ilha São João, em Volta Redonda

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), inaugurou a Clínica dos Olhos Prefeito Marino Clinger na tarde desta sexta-feira, dia 12. A unidade, que fica na Ilha São João, representa um importante avanço na assistência oftalmológica oferecida à população do município, com estrutura moderna, confortável e especializada, voltada exclusivamente para a saúde dos olhos e da visão.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Márcia Cury, a Clínica dos Olhos foi planejada para garantir maior comodidade para usuários e profissionais, com ambiente climatizado, ampla recepção, salas de espera, três consultórios e salas de exames equipadas.

“A estrutura vai proporcionar um acolhimento humanizado e de qualidade, em um espaço adequado às necessidades dos pacientes e seus acompanhantes”, disse a secretária, reforçando que a exclusividade do atendimento oftalmológico na unidade favorece a otimização dos fluxos de atendimento, a qualificação da assistência e uma experiência mais acolhedora para os usuários do SUS (Sistema Único de Saúde).

Márcia Cury afirmou que esse é um dia especial para a Saúde de Volta Redonda, agradeceu ao prefeito Antonio Francisco Neto, ao vice-prefeito Sebastião Faria e aos familiares do ex-prefeito Marino Clinger, que dá nome ao local, lembrando o legado que deixou para a cidade como político e como médico-pediatra.

A clínica dispõe de infraestrutura completa para a realização de procedimentos oftalmológicos, incluindo um ambiente cirúrgico moderno e seguro destinado à realização de cirurgias ambulatoriais de catarata, permitindo que os pacientes tenham acesso ao tratamento em local especializado, com conforto, segurança e eficiência.

No setor cirúrgico, a unidade conta com sala de cirurgia equipada com tecnologia de ponta, duas salas de preparo e espera para pacientes que serão submetidos a procedimentos, vestiários independentes para os profissionais de saúde e vestiário exclusivo para os pacientes, assegurando organização, privacidade e qualidade assistencial.

O prefeito Neto ressaltou a presença da Banda Municipal, que tocou durante o evento, e a todos que ajudaram a implantar a Clínica de Olhos Marino Clinger. “A inauguração desse espaço exclusivo para o atendimento oftalmológico vai ampliar ainda mais o serviço.”

Homenagens

O prefeito Neto homenageou o médico oftalmologista, André Luiz Parolin Ribeiro, diretor-técnico e responsável pelo programa Revi-VER e, agora, pela Clínica dos Olhos Marino Clinger. “Através do Faria, conheci o trabalho dele e já são quase 30 mil cirurgias de catarata desde 2021 realizadas em Volta Redonda. Quem devolve à visão, devolve sonhos”, disse.

O prefeito também ofereceu flores e placa de homenagem à viúva do ex-prefeito Marino Clinger, Adiléia Barcellos Netto. “Sou um grande fã do Clinger e me espelho no que ele fez por Volta Redonda. Dar o nome dele à Clínica de Olhos é um orgulho para nós e vai ajudar a eternizar ainda mais o seu legado”, afirmou Neto, chamando os familiares do Clinger para compartilhar a homenagem. Estavam na cerimônia os filhos Marta e Márcio; o genro Sebastião Higino; os netos Rafael e Leonardo; os sobrinhos Marco e o ex-prefeito Gothardo Netto.

Neto também agradeceu ao deputado federal Hélio Lopes, que destinou recursos para a construção da clínica, e ao deputado estadual Munir Neto pela atuação na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) sempre lutando por Volta Redonda.

O vice-prefeito Sebastião Faria afirmou que a implantação da Clínica de Olhos é mais um elemento na revolução do atendimento oftalmológico em Volta Redonda com o retorno de Neto à prefeitura em 2021. “Além da implantação do Revi-VER, ampliamos, junto com o Dr. André Parolin, outros tipos de cirurgias, exames e consultas da especialidade.

O deputado estadual Munir Neto afirmou que esse é um dia histórico para Volta Redonda pela inauguração da Clínica dos Olhos e a justa homenagem ao Clinger. “Essa estrutura vai garantir continuidade ao crescimento da assistência oftalmológica em Volta Redonda, que começou em 2021”, falou Munir, acrescentando a importância de reverenciar o Clinger, vereador mais votado da história de Volta Redonda; ex-prefeito e ex-deputado federal pela sua trajetória política.

O ex-deputado federal Deley; o ex-prefeito Carlos Roberto Paiva, que foi secretário de Serviços Públicos no governo Clinger; e o atual secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, que foi secretário de Obras no mesmo governo; além de Gothardo; do subprefeito do Santo Agostinho Ednilson Vampirinho; e o jornalista Dário de Paula lembraram parte da história política do ex-prefeito Marino Clinger.

Clinger foi o primeiro prefeito de Volta Redonda após a ditadura militar, responsável pela redemocratização do município. Incentivou a criação das associações de moradores e dos conselhos municipais. Foi responsável pela urbanização de áreas de posse e muitas outras ações pelo povo. Como médico pediatra, atendia a todos sem distinção e foi um dos melhores em sua especialidade.

Também estavam na cerimônia os vereadores Paulinho do Raio X, que falou em nome de todos, além de Marquinho Motorista, Gemilson Sukinho, Rodrigo Duarte e Simar.

Fotos de Geraldo Gonçalves-Secom/PMVR.