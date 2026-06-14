PRF prende homem com mandado de prisão por dívida de pensão alimentícia em Barra Mansa

Um homem de 37 anos foi preso na tarde deste domingo (dia 14) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma abordagem na Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa. A ação ocorreu por volta das 13h30, na altura do km 290, no sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a PRF, uma equipe da 7ª Delegacia realizava policiamento ostensivo quando abordou um Nissan Sentra preto, com placas de Maricá. Durante a fiscalização, os agentes consultaram os dados do motorista nos sistemas disponíveis e constataram a existência de um mandado de prisão em aberto em seu desfavor.

Segundo a corporação, a ordem judicial foi expedida em 19 de maio de 2025 pela 4ª Vara de Família Regional do Méier, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em razão do não pagamento de pensão alimentícia. O mandado tem validade até maio de 2030.

Ainda conforme a PRF, o homem afirmou que desconhecia a existência da determinação judicial. Após a constatação, os policiais deram voz de prisão ao motorista.

A ocorrência foi encaminhada para a 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, onde foram realizados os procedimentos para o cumprimento do mandado e adotadas as demais medidas legais cabíveis.