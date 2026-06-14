Sindicato dos Metalúrgicos convida trabalhadores para audiência pública sobre saúde e segurança na CSN

O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense convida todos os trabalhadores e trabalhadoras da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) para participarem da audiência pública “Meio Ambiente do Trabalho: Saúde e Segurança do Trabalho na CSN”, promovida pelo Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro (MPT-RJ).

O encontro será realizado no próximo dia 17 de junho, às 14h, no auditório da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Volta Redonda, e terá como objetivo debater medidas voltadas à saúde, segurança e prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho na empresa.

A audiência é aberta ao público e não exige inscrição prévia. Podem participar trabalhadores, representantes sindicais, entidades da sociedade civil, órgãos governamentais e demais interessados no tema.

Para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Odair Mariano, a participação dos trabalhadores é fundamental para fortalecer a luta por condições de trabalho mais seguras e dignas.

“Essa audiência é um espaço importante para que os trabalhadores possam ser ouvidos e contribuir com propostas que ajudem a melhorar o ambiente de trabalho dentro da CSN. Saúde e segurança devem ser prioridades permanentes, e a participação de cada trabalhador fortalece essa discussão e a busca por avanços concretos”, destacou Odair Mariano.

O Sindicato reforça o convite para que os metalúrgicos participem do encontro e contribuam com esse debate de grande relevância para a categoria.

MPT

Audiência Pública – Meio Ambiente do Trabalho: Saúde e Segurança do Trabalho na CSN

📅 Data: 17 de junho de 2026

🕑 Horário: 14h

📍 Local: Auditório da Universidade Federal Fluminense (UFF) – Volta Redonda

📌 Endereço: Avenida Desembargador Ellis Hermydio Figueira, nº 783, Aterrado, Volta Redonda/RJ