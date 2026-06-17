Mulher desaparecida há uma semana é resgatada pela PRF na Dutra, em Resende

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) garantiu o atendimento de uma mulher em situação de vulnerabilidade na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Resende. A rápida atuação dos agentes evitou o agravamento do quadro e possibilitou que a vítima recebesse atendimento médico especializado.

A equipe foi acionada após a filha da mulher informar que a mãe dirigia pela rodovia em surto emocional. Com as informações repassadas, os policiais localizaram o veículo parado às margens da Via Dutra, na altura do km 310, e abordaram a condutora assim que ela deixou o automóvel.

Segundo a PRF, a mulher apresentava falas desconexas e sinais de desorientação espacial, sem conseguir informar de onde vinha, para onde seguia ou até mesmo qual era o seu endereço atual.

Em contato telefônico com a filha da motorista, os agentes descobriram que a mulher havia saído de casa, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, cerca de uma semana antes e, desde então, a família não tinha mais notícias sobre seu paradeiro.

Uma equipe de resgate da concessionária responsável pela rodovia foi acionada imediatamente e compareceu ao local sob a coordenação de uma médica socorrista. Após receber os primeiros atendimentos ainda na rodovia, a paciente foi encaminhada de ambulância para o Hospital de Emergência de Resende.

De acordo com a PRF, a mulher permaneceu sob cuidados médicos e assistência social para que posteriormente pudesse ser reencontrada pelos familiares.

Em nota, a corporação destacou que a ocorrência demonstra o compromisso da instituição não apenas com a segurança viária, mas também com a preservação da vida e com o atendimento humanizado em situações de vulnerabilidade.

Foto: Divulgação/PRF