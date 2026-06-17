Concurso Rua da Copa vai premiar criatividade e incentivar união entre moradores em Barra Mansa

Com a proposta de colorir a cidade, fortalecer os laços entre vizinhos e resgatar a tradição das ruas decoradas durante grandes eventos esportivos, o Concurso Rua da Copa está com inscrições abertas em Barra Mansa. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura e é organizada pela jornalista Angélica Leal.

Os interessados podem se inscrever até a próxima sexta-feira (dia 19), das 8h às 17h, no gabinete do prefeito Luiz Furlani, localizado no 2º andar do Centro Administrativo Municipal. O resultado será divulgado no dia 26 de junho.

A competição vai premiar as ruas que mais se destacarem nos quesitos criatividade, originalidade, capricho e espírito de equipe. Ao todo, serão distribuídos 350 quilos de carne, além de churrasqueiras, carvão, pão de alho e refrigerantes para os três primeiros colocados.

O primeiro lugar receberá 200 quilos de carne fraldinha, churrasqueira, saco de carvão, 10 fardos de refrigerante e pão de alho. Já o segundo será premiado com 100 quilos de fraldinha, churrasqueira, carvão, pão de alho e 10 fardos de refrigerante. O terceiro levará 50 quilos de fraldinha, churrasqueira, carvão, pão de alho e 10 fardos de refrigerante.

A comissão julgadora será formada pela jornalista Angélica Leal; presidente da Aciap-BM, Fernanda Moysés; presidente do Sicomércio-BM, Thyago Machado; presidente da CDL-BM, José Paulo Nogueira; presidente da CDL Jovem de Barra Mansa, Jonas Eccard; pelo empresário João Paulo Leal e pelo cantor Jô, da dupla Jô e Samuel.

O prefeito Luiz Furlani destacou que a iniciativa vai além da competição e representa uma oportunidade de fortalecer o sentimento de pertencimento e convivência entre os moradores. “A decoração das ruas sempre fez parte da cultura popular e cria um ambiente de alegria, participação e união. Esse concurso é uma forma de valorizar o empenho dos moradores, estimular a integração entre vizinhos e fortalecer os laços comunitários. Queremos ver Barra Mansa entrando no clima da Copa, com ruas enfeitadas, famílias participando e a cidade vivendo esse momento de forma especial, com muita alegria e união”, destacou o prefeito.

Foto: Chico de Assis