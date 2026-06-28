Museu Vassouras será palco da 21ª edição do Festival Vale do Café

O Museu Vassouras será um dos principais palcos da 21ª edição do Festival Vale do Café, um dos mais importantes eventos culturais e turísticos do Estado do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito durante reunião realizada no próprio museu, com a participação da organizadora do festival, Roberta Kelab, da Backstage, do assessor especial da Secretaria de Estado de Turismo (Setur), Wanderson Farias, além de integrantes do Conselho Municipal de Turismo de Vassouras, representantes do Convention & Visitors Bureau, da hotelaria, dos restaurantes e representantes da Secretaria Municipal de Turismo de Vassouras.

Durante o encontro, Roberta Kelab apresentou os detalhes da edição de 2026 do festival e destacou a importância do evento para a valorização da cultura, da música e do turismo na região, confirmando o Museu Vassouras como um dos espaços que receberão a programação.

Representando a Setur, Wanderson Farias reafirmou o apoio do Governo do Estado ao Festival Vale do Café, destacando que o evento é um dos principais instrumentos de promoção turística do Rio de Janeiro e da região. Ele também ressaltou a importância dos parceiros estratégicos, como Setur-RJ, Sesc, Fecomércio, Sicomércio e o Sebrae, fundamentais para a realização do festival.

Em sua fala, Wanderson destacou ainda que o Festival Vale do Café vai muito além de um único município. A programação acontece nas principais cidades da região e também em tradicionais fazendas históricas do Vale do Café, levando música, cultura, patrimônio e turismo a diversos destinos, fortalecendo a economia local e valorizando a identidade regional.

O assessor também apresentou as ações da Setur voltadas ao fortalecimento das rotas turísticas do Vale do Café e ressaltou a participação dos produtores rurais que integram o Arranjo Produtivo Local (APL), com cafés especiais, queijos artesanais e cachaças, produtos que também fazem parte da experiência oferecida pelo festival e ajudam a promover a riqueza gastronômica e cultural da região.

A reunião reforçou a integração entre o poder público, a iniciativa privada e as instituições parceiras para consolidar o Festival Vale do Café como um dos maiores e mais importantes eventos de turismo e cultura do Estado do Rio de Janeiro.

O Festival Vale do Café acontece nos dias 22 a 26 de julho! Em breve a organização do Festival ira anunciar a programação.

Foto: Divulgação