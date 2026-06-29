Guto Nader está internado em coma induzido após acidente em propriedade rural

O ex-vereador de Barra Mansa e empresário Carlos Augusto Nader, popularmente conhecido como Guto Nader, de 60 anos, permanece internado em estado grave em um hospital particular de Volta Redonda. O político foi hospitalizado na última quinta-feira (dia 25), após sofrer um acidente em sua propriedade rural no município de Pinheiral, onde foi atingido por um coice de uma vaca. De acordo com informações de familiares e pessoas próximas, ele encontra-se atualmente em coma induzido.

Guto Nader possui uma trajetória de forte atuação pública e empresarial no Médio Paraíba. Ele é proprietário do Centro de Treinamento João Havelange, situado em Pinheiral, e filho do falecido ex-deputado federal José Nader. Na cena política regional, Guto exerceu o cargo de vereador em Barra Mansa por duas legislaturas: o primeiro mandato entre os anos de 2001 e 2004, e o segundo de 2009 a 2012.

Além disso, disputou a prefeitura de Barra Mansa em uma eleição vencida por Roosevelt Brasil e, mais recentemente, nas eleições municipais de 2024, concorreu ao Executivo de Pinheiral pelo MDB.

O acidente causou uma onda de comoção e solidariedade entre amigos, eleitores e lideranças locais, que utilizam as redes sociais para manifestar apoio e pedir orações pelo pronto restabelecimento do empresário. A filha de Guto, a nutricionista Victoria Nader, publicou uma emocionante homenagem ao pai, destacando o otimismo da família e reforçando a fé em sua plena recuperação.

“Você ainda precisa me levar até o altar e me entregar no dia do meu casamento. Ainda precisa contar histórias para os seus netos, dar risadas com a gente nos almoços de domingo… Por isso, seja forte e continue lutando! Deus esteve com você naquele acidente. Ele segurou a sua mão em cada segundo e continua segurando agora. Volta para casa, pai”, escreveu Victoria em sua rede social.

A esposa do ex-parlamentar, Paula Nader, também se manifestou publicamente em tom de esperança, demonstrando confiança absoluta no restabelecimento do marido: “Eu realmente creio, filha, que essa história vai ter um final feliz. Creio que ele vai acordar em breve. Creio na recuperação, no tempo dele, sem pressa”, declarou.

Até o momento, a unidade hospitalar não emitiu um boletim oficial detalhando a evolução clínica do paciente.

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