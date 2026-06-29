Onça-parda é flagrada em área de preservação de Rio Claro

Uma onça-parda (Puma concolor) foi registrada por câmeras instaladas na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Fazenda São Benedito, em Rio Claro. O flagrante ocorreu no dia 19 de junho, durante um trabalho de acompanhamento da fauna realizado pela Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura e chamou a atenção pela importância da espécie para o equilíbrio dos ecossistemas.

As imagens foram captadas por câmeras acionadas por movimento, instaladas em pontos estratégicos da reserva. Esse é um trabalho paralelo da prefeitura que teve início em abril e também vem sendo desenvolvido em outras áreas do município. Parte dos registros ainda está sendo catalogada pela equipe responsável antes de ser divulgada. Outra frente de ação é o monitoramento de animais em parceria com o Parque Estadual Cunhambebe há alguns anos.

A presença da onça-parda pode indicar que a região mantém características favoráveis à circulação da fauna nativa. Como se trata de um animal que ocupa o topo da cadeia alimentar, sua ocorrência costuma estar relacionada à existência de áreas preservadas e à disponibilidade de recursos naturais. Os especialistas ressaltam, no entanto, que o registro também pode representar apenas a passagem do animal entre fragmentos de vegetação.

Segundo o secretário de Meio Ambiente e Agricultura, José Vicente de Almeida, o projeto já vem reunindo informações importantes sobre a biodiversidade local. “Estamos realizando esse trabalho desde abril e os resultados têm sido muito positivos. O registro da onça-parda é um dos que mais chamam a atenção, mas já identificamos diversas outras espécies. Esse material está sendo organizado e servirá para ampliar o conhecimento sobre a fauna existente em Rio Claro, além de orientar futuras ações de conservação”, destacou.

José Vicente explica que a iniciativa é desenvolvida em parceria com proprietários de áreas monitoradas e deverá contribuir também para projetos de educação ambiental. “Queremos transformar essas informações em conhecimento para a população. A ideia é utilizar esse material em ações educativas junto às escolas e mostrar a riqueza ambiental que existe no município. Estamos estruturando esse projeto. Quanto mais conhecemos nossa biodiversidade, maiores são as condições de protegê-la”, afirmou, completando que a secretaria ampliará o monitoramento para novas áreas nos próximos meses.