Volta Redonda abre inscrições para concurso público de enfermeiro e técnico de enfermagem

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Administração (SMA), abre nesta segunda-feira (dia 29), a partir das 12h, as inscrições para o concurso público destinado aos cargos de enfermeiro e técnico de enfermagem.

A seleção, sob a responsabilidade da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), visa ao preenchimento das vagas existentes nos quadros da administração pública municipal e à formação de cadastro de reserva, sob o regime estatutário.

Ao todo, serão oferecidas 140 vagas para enfermeiro na ampla concorrência; 20 para Pessoas com Deficiência (PCDs) e 40 destinadas a candidatos negros. Já para o cargo de técnico de enfermagem, serão 108 vagas para ampla concorrência; 16 para PCDs e 31 destinadas a candidatos negros.

As provas objetivas para os candidatos aos cargos de enfermeiro e técnico de enfermagem estão previstas para acontecer no dia 20 de setembro.

A remuneração prevista para ambos os cargos é de R$ 1.621,00 para uma jornada de 220 horas mensais. Ao valor serão acrescidos auxílio-alimentação de R$ 350,00 e gratificação social de R$ 200,00, concedida a todos os servidores do município. Também será paga gratificação de nível superior, correspondente a 15% para enfermeiros e 7,5% para técnicos de enfermagem, além das demais gratificações previstas em lei.

Inscrições

As inscrições para o concurso poderão ser feitas até as 12h do dia 27 de julho de 2026. Os interessados deverão preencher a Ficha de Inscrição Eletrônica, disponível no endereço www.voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico. Após realizar a inscrição, o candidato deverá gerar e imprimir o boleto bancário para o pagamento da taxa de inscrição.

O candidato poderá solicitar a isenção da taxa de inscrição no mesmo endereço eletrônico, desde que atenda a um dos requisitos previstos em lei, conforme especificado no edital disponível no link: https://www.fevre.com.br/fevre/mod/concursopublico/mod/restrito/concurso/concursos/edital_file.php?id=243.

Caso tenham algum tipo de dificuldade para acessar à internet, os candidatos poderão realizar a inscrição na Subprefeitura do Retiro, localizada na Avenida Antônio de Almeida, nº 46, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 12h às 17h, exceto nos feriados.

Foto: Cris Oliveira – Secom/PMVR.