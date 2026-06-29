Brasil mostra força, vira sobre o Japão nos acréscimos e mantém aceso o sonho do hexa

A seleção brasileira está nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Em uma partida marcada por muita emoção, o Brasil venceu o Japão por 2 a 1, de virada, nesta segunda-feira (dia 29), no NRG Stadium, em Houston, nos Estados Unidos. O gol da classificação saiu apenas aos 50 minutos do segundo tempo, com Gabriel Martinelli, encerrando o sofrimento da torcida brasileira e garantindo a permanência da equipe na disputa pelo hexacampeonato.

O início do confronto foi de domínio da Seleção Brasileira, que teve mais posse de bola e pressionou o adversário, mas encontrou dificuldades para furar a forte marcação japonesa. Apesar de criar algumas oportunidades, o Brasil foi castigado aos 28 minutos do primeiro tempo, quando Danilo errou um passe no meio-campo. Kaishu Sano aproveitou a falha, avançou livre e bateu no canto de Alisson para abrir o placar para o Japão.

O gol abalou a equipe de Carlo Ancelotti, que passou a cometer mais erros e teve outro problema antes do intervalo: Lucas Paquetá sentiu dores na coxa esquerda e precisou ser substituído.

Na volta para o segundo tempo, Ancelotti mudou a postura da equipe ao colocar Endrick em campo e adotar uma formação mais ofensiva, com quatro atacantes. A mudança deu resultado rapidamente. Aos 10 minutos, Casemiro apareceu livre na área para cabecear firme e empatar a partida após grande pressão brasileira.

Com o empate, o Brasil cresceu no jogo e passou a controlar as ações ofensivas. Vinícius Júnior esteve perto de marcar um dos gols mais bonitos da Copa ao driblar marcadores e acertar a trave, enquanto o goleiro japonês Zion Suzuki fez importantes defesas para manter o empate.

Quando a partida já caminhava para a prorrogação, brilhou a estrela de Gabriel Martinelli. Aos 50 minutos do segundo tempo, o atacante recebeu um passe preciso de Bruno Guimarães, invadiu a área e finalizou para marcar o gol da vitória, levando a torcida brasileira ao delírio e garantindo a classificação.

Além da vaga nas oitavas de final, o triunfo marcou a primeira virada da Seleção Brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti. Também foi a primeira vez desde a campanha do pentacampeonato, em 2002, que o Brasil venceu uma partida de mata-mata de Copa do Mundo após sair atrás no placar.

Agora, a Seleção aguarda o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim para conhecer seu adversário nas oitavas de final. O próximo compromisso será no domingo (dia 5), às 17h (horário de Brasília), em Nova Jersey, na busca por mais um passo rumo ao sonho do hexacampeonato.



Foto: Rafael Ribeiro/ CBF