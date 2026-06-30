Motorista é flagrado por câmeras na contramão e em alta velocidade no Aterrado

Câmeras de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) flagraram um motorista realizando manobras perigosas em vias públicas do bairro Aterrado, em Volta Redonda. As imagens, registradas durante a madrugada do último dia 14 de junho pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), mostram o condutor trafegando pela contramão e em alta velocidade, colocando em risco a segurança de motoristas e pedestres.

Nas gravações, o veículo percorre trechos da Avenida Paulo de Frontin e da Rua Desembargador Ellis Hermydio Figueira em alta velocidade, desrespeitando o sentido da via. Em um dos momentos mais críticos, o motorista passa próximo à saída de veículos da Ponte Pequetito Amorim, aumentando significativamente o risco de colisões e outros acidentes.

As imagens captadas pelo sistema de monitoramento foram encaminhadas à Polícia Civil e estão auxiliando nas investigações sobre o crime de perigo para a vida ou saúde de outrem, previsto no artigo 132 do Código Penal Brasileiro. Ele pune a conduta de expor a vida ou a saúde de outra pessoa a perigo direto e iminente.

Com base nas imagens e no trabalho de investigação, o motorista foi identificado e intimado a comparecer à 93ª delegacia de Polícia (DP), onde o caso está sendo apurado.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública reforça a importância da participação da população no combate aos crimes de trânsito. Mesmo quando a infração não é presenciada por agentes de segurança, denúncias podem contribuir para a identificação e responsabilização dos envolvidos. Informações como local, horário, modelo, cor e características do veículo são fundamentais para as investigações.

As denúncias podem ser feitas pelos telefones 153, da Guarda Municipal; 190, da Polícia Militar; 197, da Polícia Civil; ou pelo WhatsApp: (24) 3339-2462. O anonimato é garantido.

Foto: Divulgação/Semop.

