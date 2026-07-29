No Aterrado: GMVR recupera moto furtada no Rio de Janeiro

Agentes da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) recuperaram na manhã desta quarta-feira (dia 29) uma moto com restrição de furto no Rio de Janeiro, durante ocorrência no bairro Aterrado. O veículo também apresentava irregularidade no chassi e o condutor, que tem passagens pela polícia, responderá pelo crime de receptação.

Segundo o registro da ocorrência, o setor de Inteligência da GMVR alertou agentes sobre a motocicleta com restrição de furto circulando no bairro Aterrado. O veículo, uma Honda XR Tornado 250cc azul, foi encontrado pela guarnição estacionado no cruzamento entre as avenidas Paulo Leopoldo Marçal e Paulo de Frontin.

Após consulta ao sistema, constatando a restrição por furto registrada na 16ª Delegacia de Polícia (Barra da Tijuca), o condutor se apresentou no local minutos depois, informando ter adquirido o veículo em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, por meio de anúncio veiculado em rede social.

O motociclista e o veículo foram encaminhados à 93ª DP, no Aterrado, para os devidos trâmites legais. No local foi verificado que o homem possui passagens por ameaça, violação de domicílio, injúria e lesão corporal dolosa. E a moto apresentava numeração do chassi aparentando estar em desacordo com os padrões normais de marcação, além de estar com difícil visualização.

Um inquérito foi instaurado e o condutor responderá pelo crime de receptação, enquanto a moto recuperada ficou apreendida na 93ª DP.

Foto: Divulgação/GMVR.