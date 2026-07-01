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Abastecimento de água começa a ser restabelecido em bairros de Volta Redonda

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FOLHA DO ACO
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O abastecimento de água em bairros de Volta Redonda começou a ser restabelecido de forma gradativa nesta quarta-feira (dia 1º). Segundo o Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Volta Redonda, a previsão é de que o fornecimento seja normalizado ao longo do dia.

De acordo com a artarquia, uma manutenção realizada na rede adutora provocou desequilíbrios no sistema de distribuição, afetando o abastecimento nos bairros Jardim Belvedere, Village Sul, Cidade Nova, Samoa, Mata Atlântica, Loteamento dos Ypês e Residencial Alvorada.

As equipes técnicas permanecem trabalhando na região ao longo desta quarta-feira, realizando a busca por possíveis vazamentos não visíveis e executando novos serviços de manutenção para garantir a completa regularização do sistema.

O Saae-VR informou ainda que caminhões-pipa estarão disponíveis durante todo o dia para atender os moradores das localidades afetadas, conforme a demanda.

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