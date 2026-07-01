Dois homens são presos por tráfico de drogas em Paty do Alferes

Dois homens foram presos na noite de terça-feira (dia 30) durante uma ação de inteligência da Polícia Militar no bairro Arcozelo, em Paty do Alferes. A ocorrência foi registrada na Rua Nova Mantiquira e resultou na apreensão de drogas, dinheiro em espécie e um aparelho celular.

De acordo com a PM, a operação foi realizada após o Serviço Reservado monitorar a atuação dos suspeitos no tráfico de drogas na região. As equipes seguiram até o local e abordaram os envolvidos. Um terceiro suspeito conseguiu fugir do cerco policial e não havia sido localizado até o encerramento da ocorrência.

Durante a ação, os policiais apreenderam 41 sacolés de cocaína, totalizando 29,9 gramas, um tubo e um cigarro de maconha, que somaram 0,9 grama, além de um celular e R$ 384 em dinheiro.

Os dois presos, de 22 e 31 anos, foram levados para a Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. Após análise da autoridade policial, eles foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, com base nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), permanecendo presos à disposição da Justiça.

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