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quarta-feira, julho 1, 2026
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Governador em exercício nomeia novo presidente da Faetec

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FOLHA DO ACO
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O governador em exercício do Estado do Rio, desembargador Ricardo Couto, nomeou o defensor público e professor universitário Eduardo Chow De Martino Tostes para a presidência da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec). A nomeação foi publicada, nesta quarta-feira (dia 1º), no Diário Oficial do Estado.

A mudança integra o conjunto de ações de reestruturação administrativa promovidas pelo Governo do Estado, com foco no fortalecimento da gestão pública, na valorização dos quadros técnicos e no aprimoramento das políticas voltadas à população do Rio de Janeiro.

Vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, a Faetec é referência na oferta de educação profissional e tecnológica, desempenhando papel estratégico na qualificação e na ampliação das oportunidades de inserção no mercado de trabalho.

Tostes reúne experiência nas áreas jurídica, acadêmica e de gestão pública. É defensor público do Estado do Rio de Janeiro desde 2010. Em sua trajetória na Defensoria Pública, exerceu funções de destaque, entre elas a coordenação do Núcleo de Defesa do Consumidor (Nudecon) e a Direção Acadêmica da Fundação Escola da Defensoria Pública do Estado (FESUDEPERJ).

Mestre e doutor pela Universidade Federal Fluminense (UFF), onde também concluiu estágio de pós-doutorado em 2024, Tostes é autor de livros e artigos científicos.

À frente da Faetec, o novo presidente terá o desafio de fortalecer a educação profissional e tecnológica, ampliando o acesso à qualificação e contribuindo para a formação de mão de obra especializada em diferentes regiões do estado.

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