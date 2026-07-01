Câmara derruba veto e garante que projeto de Rodrigo Furtado sobre semáforos inteligentes vire lei

A Câmara Municipal de Volta Redonda derrubou o veto do prefeito Neto e manteve o projeto de lei de autoria do vereador Dr. Rodrigo Furtado, que prevê a implantação de semáforos inteligentes no município. Segundo o parlamentar, a decisão representa uma importante vitória de seu mandato em defesa da modernização do trânsito, da segurança viária e da melhoria da mobilidade urbana.

A proposta, apresentada pelo vereador, tem como objetivo tornar o trânsito de Volta Redonda mais eficiente, seguro e moderno. O texto prevê a implementação de semáforos com tecnologia de monitoramento e controle em tempo real, capazes de ajustar automaticamente o tempo de sinalização de acordo com o volume de veículos, condições climáticas e outros fatores que impactem diretamente o fluxo do trânsito.

Para Rodrigo Furtado, a derrubada do veto confirma a importância da iniciativa e demonstra que o Legislativo está atento às necessidades reais da população. “Essa é uma vitória de Volta Redonda. Nosso mandato apresentou esse projeto pensando em soluções modernas para problemas que a população enfrenta todos os dias. Quem dirige pela cidade sabe o quanto alguns cruzamentos precisam de mais inteligência, organização e segurança. A derrubada do veto mostra que a Câmara compreendeu a relevância dessa proposta”, afirmou o vereador.

O projeto de Rodrigo Furtado estabelece que a implantação dos semáforos inteligentes deve priorizar as principais vias do município, especialmente os cruzamentos com maior volume de tráfego, pontos de congestionamento e áreas com maior risco de acidentes. A medida também prevê que a Prefeitura elabore e divulgue um cronograma de implantação.

Segundo o vereador, a iniciativa não se resume apenas à fluidez do trânsito, mas também ao cuidado com a vida das pessoas. “Quando falamos em semáforos inteligentes, estamos falando de menos tempo perdido no trânsito, menos congestionamento, mais segurança para motoristas e pedestres e uma cidade mais preparada para o futuro. Volta Redonda não pode ficar para trás quando o assunto é mobilidade urbana”, destacou Rodrigo Furtado.

A justificativa do projeto ressalta que a tecnologia pode contribuir para a redução de congestionamentos, melhoria da segurança viária, eficiência energética, monitoramento remoto dos equipamentos e integração com sistemas de mobilidade urbana, como sensores, câmeras e aplicativos.