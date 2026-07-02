Carreta fecha carro, provoca capotamento na Dutra e motorista foge sem prestar socorro em Resende

Duas jovens ficaram feridas após o carro em que estavam capotar em um acidente envolvendo uma carreta na noite de terça-feira (dia 1º), na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O motorista da carreta deixou o local sem prestar socorro às vítimas.

O acidente aconteceu por volta das 19h, no km 313,8 da rodovia, próximo ao bairro São Caetano, na pista sentido São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta mudou da faixa da direita para a esquerda sem a devida atenção e atingiu lateralmente um Renault Kwid.

Com o impacto, o automóvel capotou e parou com as rodas para cima, sobre a pista de rolamento. As duas ocupantes do veículo foram socorridas com ferimentos e encaminhadas ao Hospital de Emergência de Resende. O estado de saúde delas não foi informado.

As vítimas relataram à PRF que a carreta fechou o carro antes da colisão, provocando o capotamento. De acordo com a corporação, os danos no veículo e os vestígios encontrados no local são compatíveis com uma colisão lateral.

Após um trabalho de análise das imagens das câmeras de monitoramento da rodovia, a PRF conseguiu identificar a carreta suspeita de provocar o acidente e fugir sem prestar assistência às vítimas.

A Polícia Rodoviária Federal informou que irá elaborar um Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito (LPST) e registrar a ocorrência na Polícia Civil. O motorista poderá responder pelos crimes de lesão corporal na direção de veículo automotor, com aumento de pena pela omissão de socorro, além do crime de fuga do local do acidente, previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

Foto: Divulgação/PRF