Violência doméstica: Homem é preso após agredir a irmã durante briga por bananeira em Piraí

Uma discussão familiar por causa de uma bananeira terminou em prisão por violência doméstica na tarde de terça-feira (dia 1º), em Piraí. Um motorista, de 62 anos, foi preso em flagrante acusado de agredir a própria irmã, de 55 anos, durante um desentendimento em um terreno onde a família mora, na Estrada Piraí-Passa Três.

Segundo a Polícia Civil, a confusão começou quando a vítima discutia com a mãe, de 82 anos, sobre a retirada de uma bananeira. A mulher queria cortar a árvore porque ela apresentava risco de cair sobre sua residência, que passa por obras. A idosa, no entanto, era contra a remoção da planta.

De acordo com as investigações, o irmão – que trabalha como motorista – interveio na discussão e partiu para a agressão. A vítima relatou que foi empurrada ao chão e atingida com socos no pescoço e nos braços, além de chutes nas pernas. As agressões só cessaram após a intervenção de outros familiares que presenciaram a cena.

A mulher foi socorrida e levada ao Hospital Flávio Leal, onde recebeu atendimento médico. O boletim apontou diversas escoriações, ferimentos no rosto e uma torção no tornozelo esquerdo, que precisou ser imobilizado.

Após receber alta, ela procurou a Delegacia de Piraí para registrar a ocorrência. Policiais civis foram até a propriedade da família, localizaram o suspeito e o conduziram à unidade policial.

Durante o interrogatório, o homem negou as agressões e afirmou que apenas empurrou a irmã. No entanto, segundo a Polícia Civil, a versão foi contrariada pelas lesões constatadas no exame médico e pelos relatos colhidos durante a investigação.

A mãe dos envolvidos confirmou que o filho interveio na discussão para defendê-la, mas o delegado responsável pelo caso, Antonio Furtado, ressaltou que nenhum desentendimento justifica a prática de violência física.

O suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal no contexto de violência doméstica, crime cuja pena pode chegar a quatro anos de reclusão.

Ainda segundo a Polícia Civil, a vítima revelou que já havia sido agredida pelo irmão anteriormente e chegou a permanecer internada por dois dias, mas, na época, não registrou ocorrência. Desta vez, além de representar criminalmente contra o agressor, ela solicitou uma medida protetiva de urgência por temer novas agressões. A investigação prossegue.

Foto: Divulgação/Polícia Civil