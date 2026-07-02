Eduardo Paes visita laboratório em Petrópolis que abriga o supercomputador mais potente da América Latina

Pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes visitou, nesta quinta-feira (dia 2), o Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), em Petrópolis, na Região Serrana. A instituição abriga o supercomputador Santos Dumont, o mais potente da América Latina.

“Petrópolis é conhecida pelo Museu Imperial, pelas montanhas e pelo café da tarde. Mas, desde março de 2025, ela carrega oficialmente outro título: Capital Estadual da Tecnologia. Mais de 400 empresas de tecnologia já estão instaladas em Petrópolis, gerando mais de 5 mil empregos diretos e mais de R$ 1 bilhão em faturamento. A presença do supercomputador aqui não é coincidência, ele acaba atraindo talento, empresa e investimento para a cidade”, afirmou Eduardo Paes, acompanhado da pré-candidata a deputada federal e ex-secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação na Prefeitura do Rio, Tatiana Roque, do pré-candidato ao Senado, Pedro Paulo, e do diretor do LNCC, Fábio Borges de Oliveira.

Fundado em 1980 e especializado em computação científica, o LNCC é uma instituição vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e tem o objetivo de realizar pesquisas e desenvolvimento tecnológico. Com atuação multidisciplinar, o laboratório desenvolve soluções para problemas complexos nas mais diversas áreas do conhecimento, com destaque para astronomia, esportes, biociências, fármacos, medicina assistida por computação científica, clima, meio ambiente, entre outras.

O nome do supercomputador foi inspirado no famoso inventor e aviador brasileiro. Instalado no LNCC desde 2015, o Santos Dumont serve à comunidade científica brasileira em inúmeras demandas de pesquisa, aprimoramento e desenvolvimento. Diferentemente de um computador, o supercomputador tem a capacidade de atender a projetos de grande escala. O Santos Dumont pode realizar 20 quatrilhões de operações por segundo.

“O nome do supercomputador é uma homenagem perfeita, assim como Alberto Santos Dumont foi pioneiro na aviação, essa máquina é pioneira no que há de mais avançado em tecnologia no Brasil. Durante a pandemia, foi ele que processou o sequenciamento do genoma do coronavírus no Brasil. Hoje, apoia pesquisas em clima, energia, saúde e inteligência artificial. Qualquer pesquisador brasileiro pode acessar gratuitamente. Isso é ciência pública de verdade”, disse Eduardo Paes, lembrando que, em 2025, o Santos Dumont passou por uma expansão que aumentou sua capacidade em 575%.

O pré-candidato destacou que, com apoio do governo do estado, o desenvolvimento na cidade pode ser ainda maior. “Petrópolis tem o supercomputador mais poderoso da América Latina, mais de 400 empresas de tecnologia e o título de Capital Estadual da Tecnologia. Tudo isso aconteceu com pouco apoio do estado. Imagina o que essa cidade pode fazer com um governo que chegue junto de verdade”.