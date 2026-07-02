Carreta tomba na descida da Serra das Araras e causa congestionamento de 8 quilômetros na Via Dutra

Uma carreta carregada com bebidas tombou no fim da tarde desta quinta-feira (dia 2) na descida da Serra das Araras. O acidente ocorreu por volta das 17h45, na altura do km 226 da Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, e provocou a interdição total da pista.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após o tombamento houve um princípio de saque da carga. A ação foi interrompida com a chegada dos agentes ao local.

As equipes conseguiram liberar meia pista, permitindo que o tráfego passasse a fluir apenas por uma faixa. Até o início da noite, no entanto, a rodovia permanecia parcialmente interditada, sem previsão para liberação total.

Por volta das 19h45, o congestionamento já alcançava cerca de oito quilômetros.

O motorista da carreta foi socorrido com ferimentos.

Foto: Divulgação/PRF