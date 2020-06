O Grupo ICC assumiu nesta segunda-feira (dia 1º), às operações do Hospital Santa Cecília, com objetivo de transformá-lo em referência na Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Uma cerimônia rápida logo após a meia-noite deu início à virada das operações e contou com a participação do CEO do Instituto, Pedro Meneleu.

Nesta segunda-feira, pela manhã, na “inauguração oficial” do Hospital, ele transmitiu uma mensagem de otimismo para os colaboradores. – Eu acredito que todos ganham com a chegada do Grupo ICC a Volta Redonda. O Hospital tem um potencial enorme porque já conta com uma equipe muito competente e preparada. Essa qualidade técnica, somada à expertise e à tecnologia que vamos trazer, vai permitir que o Hospital se transforme em uma referência na saúde do Rio de Janeiro”, pontuou Meneleu

O CEO lembrou que o ICC é um complexo de saúde que atua nas áreas de pesquisa, tecnologia, ensino, formação e gestão de convênios de saúde. “A integração de toda essa cadeia de saúde é um diferencial que o grupo vai trazer para a gestão do hospital”, completou.

Expectativas

A enfermeira, Fernanda Marques Lobato Ferreira, trabalha há 15 anos no hospital, sendo 6 anos nessa função, destacou que as expectativas dos profissionais são extremamente positivas. “Eu espero uma caminhada longa e duradoura com o Grupo ICC, onde todos sejam beneficiados, principalmente o paciente”.

O ICC

O Grupo ICC, um dos maiores complexos de saúde do Norte e Nordeste do país, deu um importante passo em sua estratégia de expansão geográfica e assume a gestão do Hospital Santa Cecília em Volta Redonda-RJ. O projeto do HSC celebra uma aliança estratégica entre CSN e ICC com objetivo de promover o cuidado e bem estar da população. Ao longo dos 75 anos de existência, o ICC, desenvolveu um modelo de gestão hospitalar de excelência que é referência por incorporar ao ecossistema de saúde, práticas inovadoras como o uso da Inteligência Artificial Watson for Oncology, e iniciativas ligadas a ensino, pesquisa e formação.

Assumir a gestão do antigo Hospital das Clínicas, marca a chegada do grupo a região sudeste e representa uma exímia oportunidade de disseminação do DNA inovador da Instituição em novos mercados.

O ICC também possui outras frentes de atuação como o ICC Biolabs – Hub de inovação em saúde, as parcerias junto a empresa americana de tecnologia IBM e a colaboração com a Universidade de Harvard, além de convênios com universidades públicas e privadas do Brasil, atuando também como Centro de Pesquisa Avançada de reconhecimento internacional.