Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 60 kg de maconha que estava sendo transportada por três homens em um veículo Fiat Argo clonado. A ação ocorreu no km 227, da Via Dutra, próximo ao posto Caiçara da PRF, em Piraí.

Segundo a PRF, o veículo recebeu ordem de parada e se aproximou dos policiais, entretanto, acelerou de forma súbita a fim de evitar a abordagem e foram perseguidos pelos agentes.

Durante a perseguição, os ocupantes do veículo atiraram pacotes pela janela, na intenção de se desfazer do material. A perseguição terminou no km 221, onde os policiais encontraram o veículo abandonado na pista. No carro, foram encontrados diversos tabletes de maconha que, junto com os tabletes descartados, somavam cerca de 60 kg do entorpecente. Os três suspeitos não foram localizados

O veículo constava como propriedade de uma locadora, mas após consulta, foi constatado que era clonado, pois o original estaria estacionado no pátio da empresa de locação. Até o momento desta publicação, a PRF não havia conseguido identificar se o veículo possuí algum registro de roubo ou furto.