Com o apoio do movimento “Vem para a Direita – VR”, simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro participarão de uma carreata na manhã deste domingo (dia 14), em Volta Redonda. A concentração será a partir das 9h, no bairro Barreira Cravo, com saída marcada para às 10h.

As carreatas de apoio ao presidente ocorrem em todo o país na manhã deste domingo.