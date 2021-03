O governador do Rio, Cláudio Castro (PSC), anunciou, durante entrevista coletiva no Palácio Guanabara, nesta terça-feira (dia 30), que 397 novos leitos entraram na Central de Regulação Estadual, somente na última semana, sendo 224 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 39 leitos do montante são destinados ao Hospital Regional Zilda Arns, no Roma, em Volta Redonda.

“Vamos continuar abrindo leitos no estado para atender a população. Esta semana distribuímos kit intubação para várias cidades e estamos tratando para que nada falte aos pacientes que necessitam de atendimento mais específico”, ressaltou Cláudio Castro.

Ainda esta semana, a Secretaria Estadual de Saúde entregará mais leitos, sendo 26 na Rede Federal e, de forma gradativa, 150 no Hospital Modular de Nova Iguaçu, que será inaugurado no dia 3 de abril.