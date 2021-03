Na vice-liderança do Campeonato Carioca, com os mesmos 13 pontos do líder, o Volta Redonda terá pela frente uma sequência de jogos no Raulino de Oliveira que poderá encaminhar a sua classificação para a semifinal da competição.

O primeiro será nesta quinta-feira (dia 1º), às 18h, contra o Boavista. Já o segundo será no domingo (dia 4), às 16h, diante do Nova Iguaçu.

O lateral-direito Oliveira, líder de desarmes do Estadual e com duas assistências na competição, falou sobre a importância de conquistar estes seis pontos em casa.

“A equipe está em uma crescente, evoluindo a cada jogo e vindo de um resultado muito expressivo diante de uma grande equipe como o Fluminense, o que mostra a força do nosso time e que iremos brigar pela classificação para as semifinais. Para isso, temos a consciência que precisamos vencer as partidas em casa. Serão dois jogos muito difíceis, contra duas equipes de muita qualidade, mas, como o professor Neto fala, independentemente do adversário, no Raulino temos a obrigação de vencer. Depois de uma maratona de jogos, tivemos um tempo para descansar, treinar, ajustar alguns erros que tivemos nos últimos jogos e vamos chegar 100% para buscar a vitória diante do Boavista na quinta-feira”, afirmou o lateral tricolor.

O Volta Redonda ocupa a segunda colocação, com os mesmos 13 pontos do Flamengo, que tem um melhor saldo de gols. A Portuguesa-RJ, com 10 pontos, e o Madureira, com a mesma pontuação, mas com uma vitória a menos, fecham a zona de classificação para as semifinais.