A Prefeitura de Volta Redonda pegou de surpresa empresários do setor de eventos e proprietários de academias com a edição de um novo Decreto Municipal. Nele ficou condicionando o acesso a alguns estabelecimentos à apresentação de comprovante de vacinação contra Covid-19. A medida entrou em vigor no último dia 9, em meio ao feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida.

Pela determinação, o ‘Passaporte da Vacina’ tem que estar atualizado e caso a pessoa não tenha sido imunizada, é obrigatório a apresentação do teste de antígeno ou RT PCR negativo, realizado até 48 horas antes do evento. “Acesso ao local será permitido somente após apresentação, na recepção, de comprovante de sua vacinação contra o Covid-19, de acordo com a idade ou outra característica exigida para a imunização, através do aplicativo Conecte SUS ou cópia da carteira de vacinação. Tal documentação poderá ser exigida pela Fiscalização Municipal”, diz trecho do Decreto.

Durante a semana, a reportagem da Folha do Aço procurou responsáveis por estabelecimentos que se encaixam nos segmentos estabelecidos em Decreto. Com receio de possíveis retaliações das autoridades municipais, as pessoas ouvidas solicitaram que os nomes não fossem divulgados.

O proprietário de uma academia, por exemplo, questionou a falta de um comunicado para que as providências necessárias à adaptação fossem tomadas. “Não houve nenhum aviso prévio para que a gente pudesse se organizar, ver como faremos com alunos e professores. Queremos fazer tudo conforme o Decreto, mas também queríamos que houvesse mais diálogo para que a gente pudesse se preparar e cumprir com o que a prefeitura está determinando”, disse.

Profissionais do setor de eventos também demonstraram preocupação com as novas medidas. Segundo eles, a retomada dos trabalhos deve, mais uma vez, ser adiada. “Com a medida de manter os 70% de ocupação, ainda não vale a pena. Pelo que tenho conversado com outros profissionais, a previsão é de retorno em dezembro ou até mesmo em 2022. Não sabemos qual será a reação do público, então decidimos aguardar”, explicou um produtor.

Sem limitação

Pelo novo Decreto da Prefeitura de Volta Redonda, estão permitidas as atividades coletivas em espaços público e privado, sem limitação para o horário de funcionamento. Bares, restaurantes, clubes sociais, cinemas, museus, teatros, academias, entre outros, também estão autorizados a funcionar com lotação máxima de 70% da capacidade do local. Houve aumento também no limite de ocupação máxima dos templos religiosos para 70%.

Permanecem obrigatórias as principais medidas, como distanciamento social, higienização de mãos, ventilação de ambientes, uso de máscara de proteção respiratória, sejam elas descartáveis ou reutilizáveis, em qualquer ambiente público ou em estabelecimento privado de acesso coletivo, exceto quando no momento do consumo de alimentos ou bebidas.

Até o último Boletim Coronavírus, publicado quinta-feira (dia 14), pela secretaria municipal de Saúde, Volta Redonda havia confirmado 1.235 mortes por Covid-19. Detalhe que dos 14 últimos óbitos registrados pela doença na cidade, dez foram de pessoas que não tinham recebido nenhuma dose da vacina. O dado foi revelado pelo prefeito Neto (DEM).

O levantamento revela que 31% dos leitos de UTI do Sistema Único de Saúde (SUS) no município estão ocupados. Volta Redonda já aplicou 377.381 doses de vacina. Deste total, 158.656 foram imunizações única ou segunda dose. Além disso, 218.725 receberam a primeira dose.