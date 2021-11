O governador Cláudio Castro (PL) inicia, nesta quarta-feira (dia 10), uma série de agendas oficiais na Europa para buscar novos investimentos e parcerias para ajudar na retomada da economia fluminense, afetada pela pandemia da Covid-19. Estão previstas reuniões com representantes de multinacionais em Roma, na Itália, e Voreppe, na França, além de participação na Smart City Expo World Congress, em Barcelona, na Espanha. As agendas se encerram no dia 17 de novembro.

“A missão à Europa vai ser fundamental para a retomada do desenvolvimento econômico e social do Rio de Janeiro. Nos reuniremos com executivos de empresas de tecnologia, infraestrutura, turismo e meio ambiente, além dos ministérios italianos do Desenvolvimento e da Cultura. Vamos trocar experiências e firmar importantes parcerias para o Estado e a população fluminense”, afirmou Cláudio Castro.

Na quarta-feira, em Roma, o governador visita a sede da Enel X para conhecer projetos de eficiência energética. Em seguida, Castro encontra com representantes da Agência Nacional de Turismo. Na quinta-feira (dia 11), ainda em Roma, Castro anuncia parceria com as empresas TIM, Enel e Leonardo. Estão previstos ainda visita ao Centro Aeroespacial da empresa Leonardo e encontro com a vice-ministra da Cultura da Itália, Lucia Borgonzoni.

Sexta-feira (dia 12), na França, o governador se reúne com executivos da empresa Poma para garantir a retomada do Teleférico do Alemão. Enquanto no domingo (dia 14), a comitiva será recebida pela delegação da Frente Nacional de Prefeitos. No dia 15 de novembro, em Barcelona, participa do encontro com empresários catalães, evento da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP). Em 16 de novembro, Cláudio Castro apresenta as ações de economia verde realizadas pelo governo do Rio na Smart City Expo World Congress Barcelona 2021. O governador também se reúne com o presidente mundial da Naturgy, Francisco Reynes, e será recepcionado pela prefeita de Barcelona, Ada Colau Ballano.

Comitiva

A comitiva do Governo do Estado inclui os secretários da Casa Civil, Nicola Miccione, de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah, e do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha.