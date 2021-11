Geraldo Alves de Araújo Júnior, de idade não informada, foi vítima de homicídio na tarde desta segunda-feira, dia 15 de novembro, feriado. Ele foi baleado na Rua Washington Luís, no bairro Nova Esperança, socorrido pelos bombeiros e levado à Santa Casa de Misericórdia, mas não resistiu, morrendo durante uma cirurgia de emergência. De acordo com a PM, Geraldo havia sido preso no ano passado por porte ilegal de arma de fogo.

Na busca por suspeitos, os policiais militares acabaram flagrando um jovem armado com um revólver calibre 38 com quatro cartuchos deflagrados. João Vitor Gaspar da Silva, de 21 anos, foi abordado na Rua Pedro Barbosa, também no bairro Nova Esperança. Ele estava acompanhado de outro jovem, de 23 anos. Os dois foram levados à 90ª DP (Barra Mansa), onde foi constatado que o suspeito armado não teve ligação com o assassinato de Geraldo e, sim, com uma tentativa de homicídio no bairro Roselândia, que teve como vítima Jônatas Anacleto de Queiroz, também de 21 anos. Ele foi atacado a tiros perto de uma quadra, mas não foi atingido. Os policiais apenas confirmaram que, na delegacia, João Vitor foi reconhecido por Jônatas. O suspeito ficou preso por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.