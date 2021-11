A Polícia Militar prendeu, na tarde de segunda (dia 15), no Centro de Volta Redonda, o homem suspeito de estuprar uma menina de 11 anos, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí.

Ele foi encontrado na Avenida Amaral Peixoto, embaixo do Viaduto Heitor Leite Franco, numa pracinha aos fundos de onde fica uma base da Guarda Municipal de Volta Redonda.

Os agentes receberam uma denúncia de que ele estava no local em companhia de andarilhos. A polícia de Barra do Piraí enviou dados e fotos do homem. Depois de detido, o suspeito foi levado, inicialmente, para a delegacia de Volta Redonda, sendo transferido para Barra do Piraí, onde a ocorrência foi registrada.

O homem tem 42 anos. O crime foi descoberto no último dia 9 pela mãe da criança. Ela informou à polícia que a filha conseguiu gravar uma conversa na qual o padrasto usava de uma linguagem obscena com ela.

Segundo a mãe, a menina era abusada pelo padrasto há mais de um ano e meio. Ao ficar sabendo dos abusos, a mulher confrontou o companheiro, que fugiu.

A menina foi levada para o hospital e passou por exame de corpo de delito para confirmar a violência sexual. A Justiça expediu uma medida protetiva determinando que o agressor não se aproxime da criança.