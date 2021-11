Um homem bebeu demais, discutiu com outro e acabou dando um tiro na própria perna neste feriado, 15 de novembro, em Volta Redonda. O caso aconteceu num apartamento da Rua Professor Maurílio Gomes da Silveira, no bairro Monte Castelo. Segundo a Polícia Militar, Nathan Pontes Teixeira, de 28 anos, deu um tiro na própria perna com uma garrucha calibre 38. A PM foi avisada quando ele chegou ferido ao Hospital São João Batista.

Aos agentes, Nathan contou que estava com Paulo César do Nascimento, de 48 anos, bebendo e consumindo drogas no apartamento. Eles acabaram se desentendendo. Nathan contou que, depois de dar um tapa no rosto de Paulo, pegou uma garrucha calibre 38, mas, sem saber manusear a arma, acabou atirando em si mesmo. Os policiais seguiram para o apartamento no Monte Castelo, onde Paulo César permitiu uma revista. A garrucha foi encontrada e o homem foi preso em flagrante com base no Estatuto do Desarmamento.