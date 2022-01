A Operação Lei Seca encerrou o ano de 2021 com o registro de 19.952 mil motoristas abordados nas blitzes dirigindo sob influência de álcool em todo o estado. Nas 2.689 ações de fiscalização realizadas ao longo do ano, 153.806 mil motoristas foram abordados; destes, 12,97% apresentavam sinais de alcoolemia.

De todas as regiões do estado onde a Operação foi realizada, as regiões Serrana e Médio Paraíba lideraram o ranking com maiores índices de alcoolemia. Ambas registraram 26% de casos de alcoolemia em relação ao total de motoristas abordados.

Para o tenente-coronel Fábio Pinho, superintendente da Operação Lei Seca, esses dados reafirmam a importância da atuação diária da Operação Lei Seca para tornar o trânsito mais seguro por meio da conscientização da população sobre os riscos da mistura de álcool e direção.

“Os altos índices registrados em 2021 são um alerta para continuarmos firmes no nosso desafio de mudar o comportamento da população. Por isso a Operação Lei Seca atua diariamente para retirar das ruas os motoristas que insistem na perigosa mistura de álcool e direção”, contou o tenente-coronel Pinho.

Em comparação com os dois últimos anos, os números de 2021 mostraram que os índices de casos de alcoolemia aumentaram consideravelmente. No ano de 2020, foram flagrados 3.715 motoristas dirigindo sob efeito de álcool, lembrando que naquele ano a Operação foi suspensa por sete meses em virtude da pandemia. Já no ano anterior, em 2019, 13.119 casos de alcoolemia foram registrados.

A Operação Lei Seca atua diariamente desde 2009, por meio de ações de fiscalização e educação, na missão de salvar vidas.

Divulgação / Governo do Estado do RJ