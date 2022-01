A Polícia Civil está investigando a morte do policial penal Maximiliano de Souza Soares, morto a facadas na madrugada da última segunda-feira (dia 3), em Volta Redonda. Nesta semana, o Portal dos Procurados divulgou um cartaz para ajudar nas investigações da 93ª DP, visando receber informações que levem à prisão dos envolvidos no assassinato. O Disque-Denúncia está oferecendo uma recompensa de R$ 5 mil e os agentes da distrital estão buscando imagens de câmeras de segurança da região para tentar esclarecer o crime.

Maximiliano de Souza Soares tinha 34 anos, era lotado na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) e trabalhava na Cadeia Pública de Volta Redonda. Ele foi encontrado morto por golpes de faca embaixo do Viaduto Nossa Senhora das Graças, no bairro Aterrado. A perícia constatou duas marcas produzidas pelas facadas, sendo uma embaixo do braço e outra no pescoço. Um pedaço de faca ficou fincada no corpo da vítima, que não portava documentos. Ao lado do cadáver, foram encontrados o celular do policial e uma nota de R$ 2.

Disque-Denúncia

Para falar com o Disque-Denúncia, a população deve ligar para (21) 2253-1177 ou entrar em contato pelo WhatsApp (21) 98849-6099. Há, ainda, o aplicativo do “Disque-Denúncia” para acolher as informações. O anonimato é garantido.