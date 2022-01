O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) informou na manhã desta sexta-feira (dia 7) que, por conta da chuva que atingiu a cidade na noite de quinta-feira (dia 6) e permanece hoje, as elevatórias de abastecimento de água do bairro Vila Americana, da Rua Recife (Santo Agostinho) e Nova São Luis ficaram sem energia elétrica durante quatro horas. Com isso, o abastecimento de água regular pode ficar comprometido nos bairros Santo Agostinho (incluindo partes altas do bairro), Parque do Contorno, Nova Primavera, Nova São Luís e Dom Bosco.

A Estação de Tratamento de Água (ETA) do bairro Belmonte, que fornece água para toda a cidade, também foi prejudicada, operando com três das quatro bombas do sistema de bombeamento de água.

Ainda segundo a autarquia, a expectativa é que, se não houver mais problemas com o sistema elétrico, que é parte fundamental no processo de abastecimento, o fornecimento de água seja normalizado de forma gradual nas próximas horas.

Os moradores que estiverem sem água podem acionar a autarquia através do 115, solicitando caminhões-pipa. O Saae-VR orienta que a população faça uso consciente da água, priorizando o consumo humano.