Dando continuidade ao concurso público da Polícia Civil RJ, neste domingo (dia 23) acontece a prova para o cargo de auxiliar policial de necropsia. Mais de 40 mil candidatos realizarão o certame, às 13 horas, em 55 polos distribuídos na cidade do Rio de Janeiro.



Cerca de 350 policiais civis estarão envolvidos no apoio operacional, segurança dos polos e escolta das provas. No próximo domingo, será a vez do exame para o cargo de inspetor de polícia.



Em dezembro do ano passado, foram realizadas as provas para os cargos de perito criminal e perito legista. A prova objetiva para delegado, que aconteceria no dia 12/12/2021, foi suspensa em razão da forte chuva ocorrida no Rio de Janeiro, que atingiu a estrutura de alguns locais do certame. A nova data é 13/03/2022.



Ao todo, o concurso vai disponibilizar 400 vagas, sendo 200 (duzentos) para investigador policial; 100 (cem) para inspetor de polícia; 50 (cinquenta) para delegado de polícia; 25 (vinte e cinco) para perito legista; 10 (dez) para auxiliar policial de necropsia; 10 (dez) para técnico policial de necropsia; 05 (cinco) para perito criminal.https://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.8f764d5bd2778f88121d31d7d8d8e1e3.pt.html#dnt=false&id=twitter-widget-0&lang=pt&original_referer=http%3A%2F%2Fwww.policiacivilrj.net.br%2Fnoticias.php%3Fid%3D13572&size=m&text=PCERJ&time=1642883789874&type=share&url=http%3A%2F%2Fwww.policiacivilrj.net.br%2Fnoticias.php%3Fid%3D13572&via=PCERJ