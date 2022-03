A chapa “Pelo Futuro de Itatiaia”, liderada por Irineu Nogueira (PTB) e o vice Denilson Sampaio (PSDB), venceu as eleições suplementares realizadas neste domingo (dia 13), em Itatiaia. Até então, o cargo de prefeito vem sendo conduzido pelo presidente da Câmara Municipal, o vereador Thiago Rodrigues Moreira (DEM), devido ao afastamento do prefeito eleito, Eduardo Guedes, por conta de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Irineu recebeu 8.507 do 18.614 votos válidos. A eleição teve 342 votos brancos e 532 nulos. O candidato eleito, que é empresário no setor de turismo em Itatiaia, assume o cargo até o dia 31 de dezembro de 2024.

A chapa “O Futuro é Agora”, liderada por Bruno Guimarães Diniz (Solidariedade), teve 35,43% dos votos, seguida pela chapa “Seus Filhos Resgatando Itatiaia”, de Silvano Rodrigues da Silva (PSC), com 14,42%. Em quarto lugar, ficou a candidata Fabíola Rodrigues (PSOL), com 1,61%, seguida de Adalberto Bisol (PDT), com 0,59% dos votos.

Processo tumultuado

O pleito deste domingo foi tumultuado e marcado por denúncias de irregularidades no processo eleitoral. Equipes da Delegacia de Polícia Federal de Volta Redonda, apoiadas pelo Grupo de Pronta Intervenção da Superintendência da Polícia Federal no Estado do Rio de Janeiro (GPI), acompanharam os fiscais da 31ª Zona Eleitoral por conta das eleições suplementares no município.

Ainda não há um balanço total das ocorrências relacionadas ao pleito em questão, mas houve denúncias de que o deputado estadual Marcelo Dino (PSL) estaria na cidade acompanhado de vários policiais militares para tumultuar o processo eleitoral.

Segundo as informações, as equipes compareceram a uma pousada em Itatiaia, onde o grupo foi localizado. Oito policiais militares foram encaminhados ao 37º BPM em Resende para serem ouvidos administrativamente, enquanto o parlamentar foi levado, por determinação do próprio juiz eleitoral, para a Delegacia de Polícia Civil em Itatiaia, a fim de prestar esclarecimentos. Ele foi liberado em seguida.

Ainda de acordo com informações preliminares, em um dos carros do grupo em questão, que seria de propriedade do prefeito de Seropédica, na Baixada Fluminense, foi encontrada a quantia de R$ 15 mil, além de uma agenda. Todo o material foi enviado à 99ª Delegacia de Polícia Civil em Itatiaia para apresentação à autoridade policial baseado no parágrafo único do artigo 2º da Resolução Nº 23.396 do TSE.

Foto: Divulgação