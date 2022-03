Um homem, de 41 anos, foi preso após dirigir embriagado e causar um acidente na noite de sábado (dia 12), na Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O fato ocorreu na altura do km 301, onde o veículo que conduzia colidiu com a lateral de outro carro, durante uma tentativa de ultrapassagem. O carro atingido foi parar no canteiro central da rodovia, mas, felizmente, ninguém se feriu.

Já o veículo que causou o acidente teve o pneu estourado e perdeu uma das rodas dianteiras. O motorista passou pelo teste de bafômetro, que confirmou o consumo de álcool. De acordo com os agentes da Polícia Rodoviária Federal, ele também não possui Carteira Nacional de Habitação (CNH).

O motorista foi conduzido à delegacia de Resende e vai responder por embriaguez ao volante, por dirigir sem habilitação CNH e, ainda, terá que pagar multa no valor de R$ 3.815,11.

Foto: Divulgação PRF