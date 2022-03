Estão definidas as semifinais do Campeonato Carioca de 2022. Com a vitória do Vasco sobre o Resende por 3 a 0, pela 11ª e última rodada da Taça Guanabara (equivalente à primeira fase da competição), o Cruzmaltino assegurou o terceiro lugar, com 22 pontos e vai enfrentar o Flamengo. Já o Botafogo foi até Angra dos Reis e empatou com o Audax por 2 a 2, sendo ultrapassado pelo Vasco e terminando com 20 pontos, na quarta colocação. Com isso, o Glorioso será o adversário do Fluminense, campeão da Taça Guanabara.

Em São Januário, o Vasco não teve dificuldades diante do Resende. Antes de marcar, já havia acertado a trave em chute de Zé Gabriel após cobrança de escanteio. Figueiredo, de bicicleta, também quase marcou. Aos 40 minutos da primeira etapa, o gol finalmente saiu: Bruno Nazário recebeu próximo à entrada da área e chutou colocado, à direita da meta defendida por Gustavo Fraga.

No segundo tempo, a equipe sacramentou a vitória com mais dois gols um logo depois do outro. Aos 30, Vitinho recebeu lançamento e completou de cabeça, deslocando o goleiro adversário. Quatro minutos depois, novo lançamento acabou sendo cortado por Gustavo Fraga de cabeça, mas ele acertou o próprio companheiro de time e a bola sobrou limpa para Vinícius completar para o gol vazio.

O Vasco começa a decidir uma vaga na grande final já nesta quarta-feira (16), diante do Flamengo. O jogo de volta será no domingo (20). O Rubro-Negro, que fez melhor campanha, joga por dois resultados iguais. O Vasco tenta espantar o mau momento em clássicos: neste Carioca, foi derrotado pelos três rivais (Flamengo, Fluminense e Botafogo).

