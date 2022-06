A Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda realizará, dos dias 11 a 16 de junho, o III Congresso Eucarístico Diocesano. O evento tem como tema: “Centenário da Diocese: memória, gratidão e missão” e como lema: “Fica conosco, Senhor!” (Lc 24,29). A Santa Missa de abertura será neste sábado (dia 11), às 15h, na Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Volta Redonda, presidida pelo Bispo diocesano, Dom Luiz Henrique.

Sobre o III Congresso Eucarístico Diocesano

O evento contará com uma programação especial, disponível nos meios de comunicação da Diocese. No dia 15, às 07h, na Igreja Santa Cecília, em Volta Redonda, o Cardeal eleito Dom Paulo Cezar celebrará a Santa Missa de abertura do Simpósio Eucarístico.

O encerramento do III Congresso Eucarístico será no dia 16, a partir das 14h, na Ilha São João. Durante a tarde, haverá apresentação do Padre Antônio Maria e da Irmã Greice e, às 17h, a Santa Missa com a Primeira Eucaristia de mais de 400 crianças dos municípios que fazem parte da Diocese.