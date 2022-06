A Orquestra de Cordas de Volta Redonda, que faz parte do projeto “Cidade da Música”, retorna ao palco do Teatro Gacemss, com seu primeiro concerto presencial, neste sábado (dia 11), às 19h30, com entrada franca. O espetáculo, que será divido em duas partes, começa com a Orquestra II, quando 79 jovens músicos executam obras de Bach, Brahms e Lennie Niehaus, sob direção de Verônica Egídio Netto.

Em seguida, a Orquestra de Cordas de Volta Redonda, sob regência da maestrina Sarah Higino, assume a segunda etapa da programação, interpretando obras de compositores consagrados como um “Concerto Grosso”, de Handel; uma “Dança Espanhola”, de Joaquim Rodrigo; e um “Divertimento para Cordas”, do compositor húngaro Leo Weiner.

No repertório do concerto ainda está a peça “Uma Canção para Trombone”, de Diego Calderoni, que contará com a participação do trombonista Leandro Dantas, músico da Orquestra Sinfônica Nacional da UFF (Universidade Federal Fluminense), ex-aluno da Banda de Concerto de Volta Redonda. E para encerrar a apresentação, um momento de música brasileira com composição do maestro e compositor Ernani Aguiar.

A Orquestra de Cordas de Volta Redonda faz parte do Projeto Volta Redonda Cidade da Música, mantido pela prefeitura e que beneficia cerca de 4 mil alunos da Rede Municipal de Ensino – Secretaria Municipal de Educação (SME) e Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). Criado pelo maestro Nicolau Martins de Oliveira, o “Cidade da Música” ainda inclui Banda Mini, Banda de Metais, Banda de Concerto, Coro Infanto Juvenil, Coro Misto, Orquestra de Violinos e Orquestra de Violoncelos.

“O ‘Volta Redonda Cidade da Música’ tem como objetivo principal permitir que, através da prática musical, haja o crescimento do ser humano e influa positivamente em todas as áreas de sua vida, além de difundir a música no seu meio social e em outras comunidades, possibilitando a formação de novas plateias e instrumentistas. Além disso, o projeto proporciona a esses jovens uma nova perspectiva na vida profissional”, disse a maestrina Sarah Higino.

Foto: Divulgação