A Polícia Militar prendeu, na quinta-feira (dia 9), um jovem de 20 anos, em Resende, com com 253 cápsulas de cocaína, 208 pedras de crack e 218 trouxinhas de maconha. Ele trocou tiros com os agentes.

A prisão foi feita após a PM receber denúncia de tráfico de drogas no local. Recebidos a tiros, os policiais revidaram, mas ninguém ficou ferido. Os suspeitos fugiram para uma área de mata, onde forma encontrados os entorpecentes.

O jovem foi levado para a delegacia de Resende e está à disposição da Justiça.

Foto: PM