Após vencer o qualificatório em Lima, no Peru, Sthefany Lima, avançou para a chave principal do Torneio ITF (International Tennis Federation) Juniors J300. A atleta do Clube dos Funcionários superou a norte-americana, Martina Marica, por 6/2 e 6/4, e, com esse resultado, conquistou pontos no ranking ITF Juniors, categoria 18 anos, no qual está entre as trezentas do mundo.

Sthefany está viajando há três semanas para uma sequência de torneios no exterior. Ela já passou por Salinas (Equador), Barranquilla (Bolívia) e atualmente está em Lima (Peru). Na próxima semana seguirá para disputas em Assunção (Paraguai), Porto Alegre (Rio Grande do Sul) e Criciúma (Santa Catarina). O objetivo da tenista é ganhar pontos no ranking para estar entre as cem melhores do mundo até junho.

Essa é a estreia da atleta em torneios J300 de grande pontuação, onde disputa com as melhores do mundo. “A Sthefany começou o ano muito bem, focada e participando de competições importantes para sua carreira. Nossa meta é estar entre as 100 melhores do mundo para disputar torneios ainda maiores como Roland Garros, Australian Open, Wimbledon e US OPEN”, comentou Emerson Lima, que é o pai e treinador da tenista.

O diretor de esportes do Clube, Alex Ribeiro, comentou sobre a satisfação de acompanhar a evolução esportiva dos jovens atletas Alvi-grenás. “O Clube dos Funcionários busca incentivar cada vez mais o desenvolvimento de seus atletas. Ver os brilhantes resultados da Sthefany nos alegra e nos motiva a buscar recursos para que ela, assim como todos os outros, alcancem seus objetivos e obtenham sucesso em suas modalidades”, finalizou Alex.

Foto: divulgação