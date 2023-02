O grupo Aceplan, de Volta Redonda, acaba de ser certificado com o Selo Azul, da Caixa Econômica Federal, referente a obra do Resplendor Residencial. A certificação foi entregue terça-feira (dia 14) por executivos do banco, em encontro na Central de Vendas da construtora, no loteamento Mirante do Bosque.

Criado em 2009 pela Caixa, o Selo Casa Azul foi o primeiro sistema de classificação do índice de sustentabilidade de projetos habitacionais desenvolvido para a realidade da construção civil brasileira. A proposta é reconhecer e incentivar a adoção de soluções urbanísticas e arquitetônicas de qualidade, assim como o uso racional dos recursos naturais na produção de empreendimentos a serem executados no âmbito dos programas habitacionais operacionalizados pelo banco.

Sua aplicação busca também promover a conscientização de empreendedores e moradores sobre os benefícios sociais e econômicos das construções sustentáveis. A verificação é realizada mediante análise da documentação e vistoria ao local do empreendimento, preferencialmente durante a análise de engenharia para a concessão do financiamento.

“Juntos conseguimos mostrar a importância e a valorização que nós damos ao Grupo Aceplan e o reconhecimento por tudo que é feito aqui na região com a qualidade do Selo Azul, pela qualidade do empreendimento, que, além de ser habilitado e aprovado pela Caixa para que seja concedido o financiamento, mostra que tem uma qualidade superior. Por isso ele [empreendimento] recebe o nosso Selo Azul. É um grande prazer estar aqui entregando esse reconhecimento ao Mauro e com certeza temos muitos projetos aí em diante”, disse o superintendente-executivo do Atacado da Caixa, José Martins Carlos Blanco.

O presidente do Grupo Aceplan, Mauro Campos, falou sobre os investimentos na área ambiental e na qualificação da mão de obra na busca da melhoria do serviço ofertado.

“Com certeza receber esta certificação da Caixa é mais um desafio que nós conquistamos. A gente vem investindo, cada vez mais, em práticas sustentáveis. Construímos três micro usinas fotovoltaicas, das quais sai toda a energia dos nossos empreendimentos hoje. Isso contribuiu muito para que a gente pudesse receber esse Selo”, citou o empresário. “Além de todas as medidas feitas nas obras, temos também o cuidado com o pessoal, que também faz parte desse processo, e também nossa qualidade, comprovada em outras certificações como o NDT (Nível de desempenho técnico) e o PBQPH (Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat). Cada vez mais, estamos superando novos desafios e tendo novas conquistas”.

Responsável pelo setor da Qualidade do Grupo, o engenheiro Leonardo Gripp comentou das etapas superadas para conquistar o Selo da Caixa. “Fico muito feliz em ver o Grupo Aceplan recebendo mais uma certificação tão importante, que envolve tantas etapas. Esta certificação mede ações sociais, ambientais e técnicas da empresa, o que mostra que estamos cada vez mais evoluindo em nossas obras e entregando um produto de qualidade para nossos clientes”, detalhou Gripp.

A diretora da construtora, Maíra Mascarenhas também comentou sobre a importância de receber o selo. “A certificação é a confirmação de todo o processo que o Grupo Aceplan vem construindo em seus 36 anos de história. Uma história de comprometimento com a qualidade, a sustentabilidade, o desenvolvimento socioeconômico e, principalmente, com o papel social da empresa de entregar moradia de qualidade para seus clientes. Agradecemos à Caixa pela parceria e pelo reconhecimento dos valores e práticas que pautam o nosso dia a dia e que fazem da Aceplan a maior construtora do Sul Fluminense”, completou.

Foto: divulgação