O Carnaval de Pinheiral atraiu cerca de 6 mil pessoas na primeira noite da festa, que teve início na quinta-feira (dia 16) com desfile do tradicional bloco Atoxanos e show da banda Interlig. Após o desfile do bloco, o Prefeito Ednardo Barbosa, acompanhado da sua esposa e as duas filhas, fez a entrega simbólica da chave da cidade para o Rei Momo e a noite foi encerrada com show da banda Interlig.

O prefeito Ednardo Barbosa, comemorou o fato da cidade poder receber novamente a festa após quase dois anos sem o Carnaval ” Foi muito bom ver a alegria da população no Carnaval de Pinheiral depois de dois anos sem a festa em função da pandemia da Covid-19″, disse.

Estiveram presentes no primeiro dia de folia, o deputado estadual Gustavo Tutuca e a esposa, os secretários de Desenvolvimento Econômico, Júlio Barbosa, a secretária da SEMECULT, Aline Gouvêa, secretário de Governo Estanislau Corrêa, Assistência Social e Direitos Humanos,Patrícia Rivello, Planejamento, Gestão Estratégica e Obras, Carlos Henrique, Meio Ambiente, Fábio Nogueira, além dos vereadores Leonardo Cabral, Mario Arthur, presidente da Câmara dos Vereadores, Demóstenes Nunes e Carina Valim.

O Carnaval da Família 2023 cidade terá ainda cinco dias de festa, que incluem o desfile de diversos blocos carnavalescos, DJ’s, matinês com recreação infantil e Shows.

A festa continua hoje com os blocos Cada Bela com a sua Chita, Bloco da Saudade e show com a banda Mistura Carioca.

A programação completa você encontra no site da prefeitura: pinheiral.rj.gov.br.