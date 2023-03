O Resende enfrenta o Audax Angra nesta quarta-feira (dia 8), às 21h10, no estádio Luso Brasileiro, em busca da vitória que poderá garantir o time na Série A do Campeonato Carioca do ano que vem. Para isso, além dos três pontos, o Gigante do Vale precisa também que o Boavista, que recebe o Volta Redonda, também no mesmo horário, no Elcyr Resende, em Bacaxá, não vença a sua partida.

O técnico alvinegro, Sandro Sargentim, destacou que, apesar de precisar torcer por outros resultados, é preciso entrar em campo pensando apenas em vencer o jogo.

“Pensar em ganhar do Audax, que é a única opção que temos. Tenho certeza que vamos dar o máximo, lutar muito para sair com a vitória. Aí, depois torcemos pelo outro resultado. Acreditamos muito que o Volta Redonda, que é um adversário de peso e que está brigando pela classificação, também irá lutar muito pela vitória”, afirmou.

Para este confronto, o Resende terá o retorno do meia-atacante Igor Bolt, que está de volta após cumprir suspensão automática na rodada passada.

O Gigante do Vale está em 12° lugar no Campeonato Carioca, um ponto atrás do Boavista.

Foto: André Moreira/Resende