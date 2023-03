A Guarda Municipal de Barra Mansa (GMBM) recuperou nesta terça-feira (dia 07) um automóvel furtado na cidade de Volta Redonda. Durante ronda rotineira, os agentes encontraram o carro modelo GM Kadett de cor vermelha estacionada em condições suspeitas, em cima da calçada, na Rua Ary Thomé, próximo ao Parque da Cidade, no Centro.

Ao avistarem o veículo, os agentes consultaram o sistema e constatou que o automóvel era furtado. Foi realizado contato com o proprietário do carro que compareceram junto com os agentes na 90ª DP para realização do auto de recuperação.

O veículo foi furtado na última segunda-feira, dia 06, na Rua Vereador Luiz da Fonseca Guimarães, no bairro Aterrado, em Volta Redonda. O proprietário estacionou o carro no local e, quando retornou pouco tempo depois, já não estava mais lá. Em sequência, foi aberto um Boletim de Ocorrência de furto do veículo.

O comandante da Guarda Municipal de Barra Mansa, Paulo Sérgio Valente, atribui os diversos veículos recuperados pela corporação ao trabalho de excelência prestado por todos os agentes municipais.

“Neste caso, o Inspetor Hélio e o Guarda Municipal Barros estavam em ronda rotineira e realizaram o auto de recuperação. São gratificantes estas situações. Poder devolver aos proprietários automóveis furtados nos dá certeza de que a corporação está no caminho certo”, destacou.

O Secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, ressaltou ainda o trabalho da Guarda Municipal nos serviços prestados para a segurança de toda a população. “Nossas viaturas e agentes, através das patrulhas, estão sempre atentos na fiscalização, na segurança e no apoio ao trânsito da cidade, bem como em veículos em atividade suspeita, onde realizamos consultas dos mesmos, que foi o caso do veículo recuperado”, concluiu Abreu.

As denúncias sobre carros furtados ou roubados, assim como outras irregularidades, podem ser feitas para a Guarda Municipal através dos seguintes telefones: (24) 3028-9369 e (24) 3028-9339.

Foto: Divulgação