A Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (AgeRio) abriu na segunda-feira (dia 6) inscrições para concurso público com seis vagas e formação de cadastro de reserva em diversas áreas. Haverá oportunidades para pessoa com deficiência (PcD) cumprindo a proporção de convocação das cotas (5%). O edital oferece vagas para os níveis Médio e Superior. As remunerações iniciais variam de R$ 2.826,08 a R$ 10.768,50, mais benefícios.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 3 de abril no site da Fundação Cesgranrio, em www.cesgranrio.org.br. O valor da taxa de inscrição será de R$ 70 para o cargo de Nível Médio e de R$ 100 para cargos de Nível Superior. As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 21/5. A validade do concurso será de dois anos prorrogáveis por igual período, a critério da AgeRio e o regime de contratação é CLT.

Atualmente, entre os empregados e diretores da AgeRio, 57,93% são concursados. Além disso, 88,89% dos cargos de gestão são ocupados por integrantes do quadro permanente. Pela primeira vez em sua história, a Diretoria Executiva é inteiramente formada por concursados. Para o presidente da AgeRio, André Vila Verde, o lançamento do concurso é significativo para o crescimento da empresa:

– Aumentamos substancialmente a carteira de clientes nos últimos dois anos e precisamos de novos colaboradores para aumentar ainda mais a atuação da Agência em todo o estado. Os candidatos podem ter a certeza de que a AgeRio é um órgão que incentiva o desenvolvimento do seu quadro permanente. Sou o primeiro presidente da instituição concursado e tenho muito orgulho do meu atual momento profissional.

Oportunidades:

Para o Nível Médio, o cargo será de Assistente Técnico Administrativo, com remuneração inicial de R$ 2.826,08. Será exigido diploma ou certificado de conclusão de curso de Nível Médio expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretarias ou Conselhos Estaduais de Educação.

Já o cargo de Analista de Desenvolvimento é destinado a quem possui Nível Superior completo em diversas áreas. O salário inicial é de R$ 8.076,38. As áreas de atuação dentro da AgeRio serão Comunicação e Marketing (qualquer área de graduação); Contabilidade (graduação em Ciências Contábeis); Crédito, Risco e Finanças (qualquer área de graduação); Gestão, Administração e Planejamento (qualquer área de graduação) e Tecnologia da Informação (qualquer área de graduação).

Para Nível Superior completo haverá também vagas para Advogado e Engenheiro. A remuneração inicial é de R$ 10.768,50. Para o cargo de Advogado é requisito obrigatório o bacharelado em Direito e possuir registro definitivo no respectivo Conselho de Classe (OAB). Já o cargo de Engenheiro exige bacharelado em Engenharia Civil ou Engenharia Mecânica e registro definitivo no respectivo Conselho de Classe (Crea).

A carga horária de trabalho é de seis horas diárias, em um total de 30 horas semanais, para os cargos de Assistente e de Analista de Desenvolvimento; e de oito horas diárias, com um total de 40 horas semanais, para os cargos de Advogado e de Engenheiro.

Benefícios:

Os(as) candidatos(as) admitidos(as) farão jus aos seguintes benefícios:

Vale-refeição de R$ 1.037,68 por mês;

Vale-alimentação de R$ 751,67 por mês;

Vale-transporte de 4% do salário bruto ou o valor do transporte (o que for menor);

Planos de saúde e odontológico;

Remuneração Variável (PLR);

Auxílio creche/babá/excepcional/funeral;

13º cesta alimentação.

O que é a AgeRio?

A AgeRio é uma sociedade de economia mista, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. A empresa foi criada pelo Decreto Estadual nº32.376, de 12/12/2002.

A Agência tem como objetivo principal estimular o desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro, levando como pilares essenciais a responsabilidade socioambiental e as boas práticas de governança.

A AgeRio apoia projetos de todos os portes, dos microempreendedores à grande empresa, através de recursos próprios e repasses de linhas de crédito de instituições parceiras. Assim, a empresa contribui para a geração de empregos no estado e para o aumento da qualidade de vida dos cidadãos fluminenses.