A Secretaria Municipal de Educação (SME) e a Empresa de Processamento de Dados (EPD) da Prefeitura de Volta Redonda vão trabalhar em conjunto para aumentar a segurança nas escolas da rede municipal. Um projeto para instalação de câmeras de segurança, que farão monitoramento das unidades escolares em tempo real, foi aprovado em fevereiro e deve ser colocado em prática a partir do segundo semestre deste ano.

Toda a operação contará com suporte da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), que vai auxiliar na instalação das câmeras, bem como atuará diretamente no serviço de monitoramento das imagens. No total, a Rede Municipal de Educação conta com 104 unidades, entre creches, escolas, escolas especializadas e centros de educação infantil. A prefeitura atende um número aproximado de 36 mil alunos.

Além disso, o governo municipal está levantando dados que permitam atender a lei municipal que prevê a identificação de todas as pessoas que entrarem nas escolas, seja através de um sistema de biometria ou até mesmo com reconhecimento facial, por exemplo.

“Essa lei será regulamentada para que possamos definir os meios mais práticos e implantar este sistema. Com relação às câmeras de segurança, já estamos no mercado para fazer as aquisições”, destacou o secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré.

De acordo com o diretor-presidente da EPD, Edvaldo Silva, a cidade já conta com um sistema de fibra óptica que permitirá agilidade na implantação das câmeras de segurança. Da mesma maneira, o retorno progressivo do sistema de monitoramento dos bairros será útil para que o projeto nas escolas tenha ritmo acelerado.

“A Educação, a EPD e a Secretaria de Ordem Pública já estão trabalhando deste projeto para as escolas, ao mesmo tempo em que o sistema de câmeras já está avançando pelas cidades. Vamos acelerar tudo o que puder para que as câmeras estejam nas escolas o mais rápido possível”, disse Edvaldo.

Patrulha Escolar

A Semop, através da Guarda Municipal (GMVR), ampliou no início deste ano letivo o número de equipes responsáveis pela Patrulha Escolar em Volta Redonda. As rondas diárias em viaturas compostas por dois guardas municipais contam, desde então, com duas equipes – cada uma responsável por uma região da cidade (margens esquerda e direita). Antes disso, havia uma equipe e uma viatura.

Os agentes realizam rondas e atuam na mediação de conflitos. Contamos também com um grupo de WhatsApp com a direção das escolas, que garante agilidade e um serviço de proximidade com a comunidade escolar. “Os agentes são especialmente capacitados e estão aptos a prestar um atendimento imediato a alunos, pais, professores e funcionários. O grupo de WhatsApp não irá substituir os números de emergência, como o 190 (Polícia Militar) e 153 (Guarda Municipal), mas garante proximidade”, disse o comandante da GMVR, inspetor Silvano de Paula.