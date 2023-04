A pequena cidade de Pinheiral, no Sul Fluminense, assumiu a sexta posição entre as 12 que compõem o Médio Paraíba no ranking do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), ficando à frente de municípios territorialmente maiores, como Barra Mansa e Barra do Piraí. Só em 2021, após o processo de industrialização, foram recolhidos pelas empresas e repassados ao Estado mais de R$ 145 milhões, um salto de quase 30 vezes mais que os R$ 5 milhões arrecadados em 2017.

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Pinheiral, Júlio Barbosa, enumera os principais fatores que vem favorecendo o ambiente de negócios e possibilitando a atração de novas empresas para o município.

“Pinheiral oferece ao empresário, principalmente, hospitalidade. Por ser uma cidade menor, se torna também mais acolhedora e segura. Pensando nisso, criamos o projeto ‘Ajustando Parafusos’ onde, a cada dois meses, nos reunimos com os empresários dos distritos industriais para discutirmos assuntos de melhorias para os distritos e assegurar que a eles estejam bem instalados e atendidos em nossa cidade”, destaca.

Júlio ressalta que esta proximidade com o poder público é um dos motivadores de resultados de investimento, gerando credibilidade ao município e confiança no empresário. Segundo ele, foi, inclusive, em um desses bate-papos que iniciou a conversa sobre a necessidade de asfaltamento do Distrito Industrial do Parque Maíra.

“Uma demanda que levamos imediatamente ao prefeito que buscou resolver o mais rápido possível. Em poucos meses as ruas já estavam asfaltadas. Outro ponto importante é que quando tratamos de áreas públicas, as empresas passam por um ‘chamamento público’ para conquistarem a área desejada, sabendo que precisaram atender a contrapartidas do município na geração de empregos, faturamento e investimento, por exemplo”, cita.

“Mas que, neste formato, também tem uma garantia de um termo de concessão de área por no mínimo 40 anos”, pondera o secretário, acrescentando que esse modelo de concessão de área traz também “segurança jurídica e fideliza a vinda ou expansão de empresas”.

Pinheiral está entre os 28 distritos industriais que serão criados no estado, mais uma conquista para a cidade. “Recebemos aqui o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Vinícius Farah, para a inauguração de uma empresa e mostramos para ele o trabalho realizado pela gestão e consequentemente o resultado que este trabalho vem gerando em nossa cidade. Vinícius ficou muito empolgado com tudo que viu e se prontificou em ajudar em nosso desenvolvimento. Inicialmente inseriu Pinheiral como um dos municípios contemplados pelos Distritos Industriais e, também, destinou uma emenda parlamentar para compra de veículo para agilizar os trabalhos da secretaria. Recebemos com muita alegria esta ajuda”, contou Júlio.

“Estamos motivando cada vez mais o crescimento da indústria e hoje estamos em busca de empresas de prestação de serviços para atender também a demanda destas empresas. A prestação de serviços gera o ISS (Imposto Sobre Serviço) e este fica diretamente no município. Vamos continuar trabalhando neste sentido. Outra ação é de melhorar cada vez mais nossos projetos em relação à sustentabilidade e prevenção do meio ambiente para que o repasse do ICMS Verde de Pinheiral tenha também um crescimento. Friso aqui a importância de os empresários fazerem junto aos seus contadores a Declan. Fazendo a declaração anual, os empresários não são onerados em nada e ajudam no repasse de ICMS ao município”, reforça o secretário.

Dentre os setores que mais cresceram na cidade nos últimos anos, destacam-se a Indústria, seguida pelo comércio, serviços, construção civil e agropecuária. Os números são confirmados pela geração de empregos através dos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Segundo o levantamento, em 2020 a cidade registrava 975 admissões contra 840 desligamentos, um saldo positivo de 135 novas vagas.

No ano seguinte, o saldo foi de 115, o resultado de 1.185 admissões e 1.049 desligamentos. Já no ano passado, foram 1.498 admissões sobre 1.302 desligamentos, e um saldo positivo de 196 vagas. Os números favoráveis, segundo Júlio Barbosa, são fruto de uma gestão comprometida e empenhada no desenvolvimento econômico do município.

“É muito gratificante ver a cidade em que fui criado e formei minha família crescendo, e de alguma forma, eu poder contribuir com este crescimento. O prefeito Ednardo Barbosa me delegou uma incumbência e estou trabalhando ao máximo para que o resultado aconteça. Sabemos que não conseguimos fazer nada sozinhos, mas com certeza a proximidade que criamos entre o poder público, as indústrias e comércios, tem feito com que a credibilidade de nossa cidade aumente e se torne um local desejável de se investir. Hoje, Pinheiral já não é mais conhecida como ‘cidade dormitório de Volta Redonda’, pois começa a caminhar de forma mais independente em sua economia, isso nos enche de orgulho e tenho absoluta certeza que eleva a autoestima de nossa população, em poder trabalhar mais próximo de suas casas e morar em uma cidade que está dando certo”, afirmou.

Por fim, o secretário de Desenvolvimento Econômico prevê futuros números ainda mais animadores, já que, segundo ele, mais de 10 empresas já estão entre o processo de inauguração e futuras instalações.

